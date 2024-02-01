За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, його дратують постійні запитання про можливість постачання Україні ракет Taurus.
У Німеччині знову конфліктують через надання Taurus для України
За словами журналістів, глава Міноборони ФРН цинічно заявив, що "ситий по горло" дебатами щодо можливості таких постачань.
Він також звернув увагу на те, що дискусія точиться винятково навколо конкретної системи озброєнь – "так, ніби йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно".
Як вдалося дізнатися виданню Handelsblatt, офіційний Лондон запропонував поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.
Як Пісторіус коментує чутки про надання Україні ракет Taurus
Очільник німецького міністерства оборони стверджує, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами для передачі Києву Storm Shadow.
Він також додав: якщо такі переговори будуть з канцелярією, то вони мають визначити, чи є ця ідея життєздатною, чи ні.
За словами глави Міноборони ФРН, німецький уряд не виключає можливість постачання Taurus Україні, але наразі новин з цього приводу немає.
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