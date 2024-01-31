Німеччина підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака РФ

Німеччина підняла в повітря винищувачі своїх ВПС для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів.
Що відомо про перехоплення військового літака РФ
Як повідомили у ВПС Німеччини, патруль підняли з авіабази Лааге на північному сході Німеччини після виявлення військового літака РФ в міжнародному повітряному просторі біля Рюгена, йдеться в заяві повітряних сил.
Німецький винищувач ненадового супроводжував російський літак, перш ніж той повернув на схід, додали у відомстві.
Що цьому передувало
Раніше повідомляли, що у 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.
Після вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.
Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до території НАТО, члени Альянсу перекинули додаткові винищувачі до Румунії.
У жовтні, після прориву підводного трубопроводу в Балтійському морі, НАТО відправила до регіону додаткові сили і засоби.
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