Німеччина підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака РФ
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Німеччина підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака РФ

Винищувач

Німеччина підняла в повітря винищувачі своїх ВПС для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів.

Що відомо про перехоплення військового літака РФ

Як повідомили у ВПС Німеччини, патруль підняли з авіабази Лааге на північному сході Німеччини після виявлення військового літака РФ в міжнародному повітряному просторі біля Рюгена, йдеться в заяві повітряних сил.

Німецький винищувач ненадового супроводжував російський літак, перш ніж той повернув на схід, додали у відомстві.

Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера, — заявили у ВПС Німеччини.

Що цьому передувало

Раніше повідомляли, що у 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

Після вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.

Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до території НАТО, члени Альянсу перекинули додаткові винищувачі до Румунії.

У жовтні, після прориву підводного трубопроводу в Балтійському морі, НАТО відправила до регіону додаткові сили і засоби.

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