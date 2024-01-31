Германия поднимала в воздух истребители для перехвата самолета РФ

Германия подняла в воздух истребители своих ВВС для перехвата российского разведывательного самолета, замеченного над Балтийским морем у ее берегов.
Что известно о перехвате военного самолета РФ
Как сообщили в ВВС Германии, патруль подняли с авиабазы Лааге на северо-востоке Германии после обнаружения военного самолета РФ в международном воздушном пространстве возле Рюгена, говорится в заявлении воздушных сил.
Немецкий истребитель ненадового сопровождал российский самолет, прежде чем тот вернул на восток, добавили в ведомстве.
Что этому предшествовало
Ранее сообщалось, что в 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.
После вторжения РФ в Украину НАТО значительно усилила свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет увеличения количества истребителей, наблюдательных самолетов и наземных средств противовоздушной обороны.
После неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре, расположенной очень близко к территории НАТО, члены Альянса перебросили дополнительные истребители в Румынию.
В октябре после прорыва подводного трубопровода в Балтийском море НАТО отправила в регион дополнительные силы и средства.
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