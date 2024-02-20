Керівна коаліція Німеччини підготувала секретну пропозицію щодо постачання Україні більшої кількості боєприпасів, серед яких можуть бути далекобійні ракети Taurus.

Чи може Німеччина передати Україні Taurus

Bild повідомляє, що проєкт містить пропозицію передати не лише боєприпаси, а й більшу кількість транспортних засобів і систем озброєння.

Голосування у Бундестазі заплановано вже на цей тиждень.

Однак Taurus прямо в проєкті не згадується, проте йдеться про «постачання додатково необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів для того, щоб Україна (…) могла здійснювати прицільні удари згідно з міжнародним правом по стратегічно значущих цілях далеко в тилу російського агресора».

Таким чином там визнають, що Україні треба дати можливість атакувати військові склади чи шляхи постачання, які знаходяться далеко за лінією фронту.

Під це опис підходять ракети Taurus, які можуть досягати цілей на відстані понад 500 км.

Франція та Велика Британія вже доставили в Україну свої крилаті ракети (Scalp і Storm Shadow), але вони не вважаються такими ефективними та точними, як Taurus.

Ухвалення цього пакету було б символічним, адже 10 років тому Росія вторгнулася в Крим, а 24 лютого буде друга річниця повномасштабного вторгнення в Україну.

Канцлер Олаф Шольц досі чинив опір поставкам Taurus. Однак він також спочатку вагався щодо передачі основних бойових танків Leopard 2, але потім погодився.

Передача Taurus: що відомо

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції 17 грудня поставили питання про те, чому Німеччина не постачає ракети Taurus Україні. Він наголосив, що питання у пошуку найкращого моменту для цього.

Шольц поки не поспішав відправляти ракети Києву, оскільки у Німеччині "бояться, що німецькою зброєю дальністю до 500 км можуть бути атаковані цілі на російській території".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що Україні потрібні ракети Taurus для ударів по військовій інфраструктурі РФ за лінією фронту на території України.