Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції поставили питання про те, чому Німеччина не постачає ракети Taurus Україні.

Чому Німеччина не поставляє Україні Taurus

Після виступу Шольца на конференції, його кілька разів спитали про причини, через які його країна не передає Україні далекобійні ракети Taurus.

Це питання дивне — ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну) найбільше в Європі, — заявив канцлер, нагадавши, що Німеччина після США витрачає найбільше для зброю для України. Поширити

Після перепитувань про причини гальмування з постачанням ракет він, утім, наголосив, що питання у пошуку найкращого моменту для цього.

Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення. Олаф Шольц

Шольц ухилився від прямої відповіді на питання про постачання ракет Taurus, але натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні.

Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення, — заявив він. Поширити

Британія пропонує Німеччині рішення щодо поставок Taurus Україні

За даними ЗМІ у січні Лондон пропонував Берліну продати далекобійні ракети Taurus, а замість них Британія готова передати Україні власні ракети Storm Shadow.

Зазначається, що для Шольца угода з Британією стала б можливістю вирішити актуальну проблему: суперечки навколо Taurus вже кілька місяців точаться як у правлячій коаліції, так і серед країн, які підтримують Україну.

Шольц поки не поспішає відправляти такі ракети Києву, оскільки "бояться, що німецькою зброєю дальністю до 500 км можуть бути атаковані цілі на російській території".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що Україні потрібні ракети Taurus для ударів по військовій інфраструктурі РФ за лінією фронту на території України.