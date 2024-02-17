Канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции безопасности поставили вопрос о том, почему Германия не поставляет ракеты Taurus Украине.
Почему Германия не поставляет Украине Taurus
После выступления Шольца на конференции его несколько раз спросили о причинах, по которым его страна не передает Украине дальнобойные ракеты Taurus.
После переспросов о причинах торможения с поставкой ракет он, однако, подчеркнул, что вопрос в поиске наилучшего момента для этого.
Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украину.
Великобритания предлагает Германии решение по поставкам Taurus Украине
По данным СМИ, в январе Лондон предлагал Берлину продать дальнобойные ракеты Taurus, а вместо них Британия готова передать Украине собственные ракеты Storm Shadow.
Отмечается, что для Шольца соглашение с Британией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди поддерживающих Украину стран.
Шольц пока не спешит отправлять такие ракеты Киеву, поскольку "боятся, что германским оружием дальностью до 500 км могут быть атакованы цели на российской территории".
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украине нужны ракеты Taurus для ударов по военной инфраструктуре РФ по линии фронта на территории Украины.
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