Канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции безопасности поставили вопрос о том, почему Германия не поставляет ракеты Taurus Украине.

Почему Германия не поставляет Украине Taurus

После выступления Шольца на конференции его несколько раз спросили о причинах, по которым его страна не передает Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Этот вопрос странный — вы знаете, что Германия тратит (на поставки в Украину) больше всего в Европе, — заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины. Поделиться

После переспросов о причинах торможения с поставкой ракет он, однако, подчеркнул, что вопрос в поиске наилучшего момента для этого.

Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения. Олаф Шольц

Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украину.

Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения, — заявил он. Поделиться

Великобритания предлагает Германии решение по поставкам Taurus Украине

По данным СМИ, в январе Лондон предлагал Берлину продать дальнобойные ракеты Taurus, а вместо них Британия готова передать Украине собственные ракеты Storm Shadow.

Отмечается, что для Шольца соглашение с Британией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди поддерживающих Украину стран.

Шольц пока не спешит отправлять такие ракеты Киеву, поскольку "боятся, что германским оружием дальностью до 500 км могут быть атакованы цели на российской территории".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украине нужны ракеты Taurus для ударов по военной инфраструктуре РФ по линии фронта на территории Украины.