Британська компанія постачатиме запчастини для танків і бронемашин ЗСУ

Від імені Великої Британії та Міжнародного фонду для України компанія Defense Equipment & Support уклала кілька контрактів із компанією Cook Defense Systems на постачання запасних частин для 500 українських бронемашин.

Британська компанія буде виготовляти запасні частини для українських танків

Уряд Британії оплатив виробництво деталей і гусениць для танків, які використовують ЗСУ для відбиття російської агресії.

Про це заявив керуючий директор компанії CDS Вільям Кук, повідомляє UK Defence Journal.

Контракт був частиною пакета підтримки технічного обслуговування вартістю понад 100 млн фунтів стерлінгів, оголошеного в жовтні 2023 року.

Крім постачання гусениць для машин, подарованих Великою Британією Україні, включно з основними бойовими танками Challenger 2, перед оборонною компанією також поставили завдання виготовити гусениці для машин радянської епохи, які використовуються здебільшого українською армією.

Вільям Кук сказав, що у них є довга історія поставок гусениць для всієї бронетехніки британської армії і багатьох союзних збройних сил, але виконання цих контрактів для України стало зовсім іншим завданням.

Нам довелося реконструювати обладнання радянських часів, використовуючи обмежений довідковий матеріал і безліч наших власних ноу-хау, працюючи водночас із доступними нам виробничими процесами і матеріалами, а не з оригінальними російськими. Поширити

Кук заявив, що в компанії знають, що на передовій в Україні є солдати, чиї життя залежать від того, що вони роблять.

Як компанія розробляла гусениці для радянських танків

Щоб розробити нові гусениці, сумісні з машинами радянської епохи, експертам Cook Defense Systems довелося покладатися на музейні експонати, довідкові документи часів Холодної війни і технічних експертів з бронетехніки.

Хоча деякі машини, підтримувані Cook Defense Systems, розроблені в СРСР, технології виробництва, які використовує компанія, зовсім не такі. Вони включають в себе лазерне сканування і цифровий рентгенівський контроль, при цьому більша частина фізичної виробничої роботи виконується роботами.

Кук додав, що однією з найбільших проблем було майже подвоєння їхньої продуктивності. Вони реконфігурували виробничі лінії та найняли нових людей. За його словами, всі працюють винятково старанно.

Допомога Україні від Британії

У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.

Також 23 лютого Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 млн дол.