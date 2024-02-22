Що відомо про новий пакет військової допомоги від Британії

Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет "Брімстоун" як подальше посилення захисту України, — йдеться у заяві глави Міноборони Британії Гранта Шаппса. Поширити

Шаппс зазначив, що свого часу ці ракети значно вплинули на ситуацію у розв’язанній Росією злочинній війні проти України, змусивши російських окупантів відмовитись від наступальних дій та форсування однієї з річок.

Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 тис осіб у першій половині 2024 року.

Шаппс зазначив, що Британія завжди шукає найкращий спосіб навчати людей. Він висловив сподівання, що це триватиме й надалі та додав, що до тренувань також долучилося три країни: Франція, Естонія та Латвія.

Як війна в Україні змусила Британію підвищити інвестиції у власні збройні сили

За інформацією видання Sky News британський уряд планує вкласти $5,7 млрд у виробництво безпілотників для власних військових.

Рішення було прийнято на основі уроків, отриманих з війни в України.

Зазначається, що стратегія використання дронів передбачатиме, що всі підрозділи збройних сил Британії будуть експериментувати з безпілотними системами, випробовувати та оцінювати їхню ефективність.