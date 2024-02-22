Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, включно із протитанковою зброєю.
Що відомо про новий пакет військової допомоги від Британії
Шаппс зазначив, що свого часу ці ракети значно вплинули на ситуацію у розв’язанній Росією злочинній війні проти України, змусивши російських окупантів відмовитись від наступальних дій та форсування однієї з річок.
Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 тис осіб у першій половині 2024 року.
Шаппс зазначив, що Британія завжди шукає найкращий спосіб навчати людей. Він висловив сподівання, що це триватиме й надалі та додав, що до тренувань також долучилося три країни: Франція, Естонія та Латвія.
Як війна в Україні змусила Британію підвищити інвестиції у власні збройні сили
За інформацією видання Sky News британський уряд планує вкласти $5,7 млрд у виробництво безпілотників для власних військових.
Рішення було прийнято на основі уроків, отриманих з війни в України.
Зазначається, що стратегія використання дронів передбачатиме, що всі підрозділи збройних сил Британії будуть експериментувати з безпілотними системами, випробовувати та оцінювати їхню ефективність.
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