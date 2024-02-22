Что известно о новом пакете военной помощи от Великобритании

Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет Бримстоун как дальнейшее усиление защиты Украины, - говорится в заявлении главы Минобороны Британии Гранта Шаппса. Поделиться

Шаппс отметил, что в свое время эти ракеты оказали значительное влияние на ситуацию в развязанной Россией преступной войне против Украины, заставив российских оккупантов отказаться от наступательных действий и форсирования одной из рек.

Также он добавил, что Великобритания будет обучать дополнительное количество украинских войск вместе с другими союзниками, добавив, что вместе они проведут обучение еще 10 тыс. человек в первой половине 2024 года.

Шаппс отметил, что Британия всегда ищет лучший способ учить людей. Он выразил надежду, что это будет продолжаться и добавил, что к тренировкам также присоединились три страны: Франция, Эстония и Латвия.

Как война в Украине вынудила Британию повысить инвестиции в собственные вооруженные силы

По информации издания Sky News, британское правительство планирует вложить 5,7 млрд долларов в производство беспилотников для собственных военных.

Решение было принято на основе уроков, извлеченных из войны в Украине.

Отмечается, что стратегия использования дронов будет предусматривать, что все подразделения вооруженных сил Британии будут экспериментировать с беспилотными системами, испытывать и оценивать их эффективность.