Британия и союзники планируют вооружить Украину тысячами дронов из ИИ - Bloomberg

Британия работает со странами, в том числе с Соединенными штатами Америки, над тем, чтобы вооружить Украину тысячами новых беспилотников с искусственным интеллектом.
Что известно о дронах для Украины с искусственным интеллектом
По словам одного из участников программы, беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для таргетинга на враждебные позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.
По мнению людей, разрабатывающих эту технологию, она может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных аппаратов.
По их словам, беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но также предупреждают, что эти сроки могут быть нарушены.
Дроны для Украины
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
Как заявил Умеров, 17 февраля, коалиция дронов официально стартовала.
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