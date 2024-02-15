НАТО планирует передать Украине миллион дронов — Столтенберг

Группа стран Североатлантического альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
НАТО планирует передать Украине миллион дронов
Он напомнил, что сегодня, 15 февраля, прошло очередное заседание Совета Украина-НАТО. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о ситуации на фронте, а страны НАТО отметили важность дальнейшей поддержки.
Также Столтенберг отметил, что за последние несколько дней союзники, в том числе Канада, Финляндия и Норвегия, анонсировали новые пакеты военной помощи Украине, включающие оборудование и запасные части для F-16, а также средства противовоздушной обороны.
Коалиция дронов
Напомним, ранее в рамках НАТО была создана коалиция дронов для помощи украинским защитникам, к которой присоединилось более 20 стран.
Сегодня, 15 февраля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавят такую коалицию.
Также Шаппс анонсировал передачу нашей стране тысячи дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн. фунтов.
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