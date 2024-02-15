НАТО планує передати Україні мільйон дронів — Столтенберг

Група країн Північноатлантичного альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.
НАТО планує передати Україні мільйон дронів
Він нагадав, що сьогодні, 15 лютого, відбулося чергове засідання Ради Україна-НАТО. Зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров проінформував союзників про ситуацію на фронті, а країни НАТО наголосили на важливості подальшої підтримки.
Також Столтенберг зазначив, що за останні кілька днів союзники, у тому числі Канада, Фінляндія та Норвегія, анонсували нові пакети військової допомоги Україні, до яких входить обладнання та запасні частини для F-16, а також засоби протиповітряної оборони.
Коаліція дронів
Нагадаємо, раніше в рамках НАТО створили коаліцію дронів для допомоги українським захисникам, до якої приєдналося понад 20 країн.
Сьогодні, 15 лютого, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна разом з Латвією очолять таку коаліцію.
Також Шаппс анонсував передачу нашій країні тисячі дронів у рамках британського пакету вартістю 200 млн фунтів.
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