НАТО планує передати Україні мільйон дронів — Столтенберг
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НАТО планує передати Україні мільйон дронів — Столтенберг

НАТО
Столтенберг

Група країн Північноатлантичного альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

НАТО планує передати Україні мільйон дронів

Він нагадав, що сьогодні, 15 лютого, відбулося чергове засідання Ради Україна-НАТО. Зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров проінформував союзників про ситуацію на фронті, а країни НАТО наголосили на важливості подальшої підтримки.

Також Столтенберг зазначив, що за останні кілька днів союзники, у тому числі Канада, Фінляндія та Норвегія, анонсували нові пакети військової допомоги Україні, до яких входить обладнання та запасні частини для F-16, а також засоби протиповітряної оборони.

Група союзників об'єднується з метою постачання мільйона безпілотників для України. 20 союзників по НАТО також домовилися про створення коаліції з розмінування. Все це допоможе врятувати життя українців, — додав генсек.

Коаліція дронів

Нагадаємо, раніше в рамках НАТО створили коаліцію дронів для допомоги українським захисникам, до якої приєдналося понад 20 країн.

Сьогодні, 15 лютого, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна разом з Латвією очолять таку коаліцію.

Також Шаппс анонсував передачу нашій країні тисячі дронів у рамках британського пакету вартістю 200 млн фунтів.

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