Британія та союзники планують озброїти Україну тисячами дронами з ШІ — Bloomberg

Британія працює з країнами, у тому ж числі й зі Сполученими штатами Америки, над тим, щоб озброїти Україну тисячами нових безпілотників зі штучним інтелектом.

Що відомо про дрони для України зі штучним інтелектом

За словами одного з учасників програми, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

На думку людей, які розробляють цю технологію, вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів.

Безпілотники набувають все більшого значення в російсько-українській війні, оскільки конфлікт наближається до дворічної позначки, і триває глобальна гонка за розробку нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових дронів для підтримки вторгнення і отримала значні поставки від свого союзника Ірану, — пояснює видання. Поширити

За їхніми ж словами, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але також попереджають, що ці терміни можуть бути порушені.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Як заявив Умєров, 17 лютого, коаліція дронів офіційно стартувала.