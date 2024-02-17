Україна здивує Росію своїми дронами та РЕБ — Зеленський

Україна здивує Росію вітчизняними технологіями у виробництві зброї. Йдеться про дрони та системи РЕБ.
Зеленський пообіцяв здивувати Росію українськими дронами та РЕБ
Він додав, що "це паралельний шлях, поки ми чекаємо допомогу від партнерів".
Що відомо про дрони та РЕБ українського виробництва
Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.
Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.
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