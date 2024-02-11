В Україні хочуть розширити ринок РЕБ на прикладі дронів — Федоров

Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки, за прикладом дронів.

Україна хоче значно розширити ринок засобів РЕБ

Як повідомив віцепрем‘єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна має амбіції відкрити ринок РЕБ для підприємців.

Працюємо над тим щоб повторити успіх як по дронах. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію, — зазначив Михайло Федоров. Михайло Федоро Міністр цифрової трансформації

За результатами компанії будуть конкурувати між собою за контракти з Міноборони.

РЕБ доєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори, — додав міністр. Поширити

Як зазначається, Міноборони вже почало активне контрактування РЕБу. Федоров також зазначив про можливе створення окремої бригади РЕБу.

Раніше Міністр Федоров заявив засоби радіоелектронної боротьби швидше потраплятимуть у війська, оскільки їхній допуск до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

Що відомо про виробництво української зброї

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Крім того, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, очікується поява покращеної версії морського дрона MAGURA.