В Украине хотят расширить рынок РЭБ на примере дронов — Федоров

Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.

Украина хочет значительно расширить рынок средств РЭБ

Как сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, у Украины есть амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.

Работаем над тем, чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию, — отметил Михаил Федоров. Михаил Федор Министр цифровой трансформации

По результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.

РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры, добавил министр. Поделиться

Как отмечается, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБа. Федоров также отметил возможное создание отдельной бригады РЭБа.

Ранее Министр Федоров заявил средства радиоэлектронной борьбы будут быстрее попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Что известно о производстве украинского оружия

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Кроме того, Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA.