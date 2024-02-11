В Украине хотят расширить рынок РЭБ на примере дронов — Федоров

Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.
Украина хочет значительно расширить рынок средств РЭБ
Как сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, у Украины есть амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.
По результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.
Как отмечается, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБа. Федоров также отметил возможное создание отдельной бригады РЭБа.
Ранее Министр Федоров заявил средства радиоэлектронной борьбы будут быстрее попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.
Что известно о производстве украинского оружия
Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.
Кроме того, Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-