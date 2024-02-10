В России паникуют из-за новой тактики применения Украиной дронов для атак по территории страны-агрессорки.

Что россияне говорят о новой тактике использования Украиной дронов для ударов по РФ

По информации российских Telegram-каналов, при атаках по Белгородской области Украина использует связи БпЛА с ретрансляторами, что позволяет увеличить дальность полета.

В частности, в публикации Telegram-канала SHOT отмечается, что именно таким образом был атакован автобус в населенном пункте Новая Таволжанка.

К нему летели два беспилотника - FPV-дрон со взрывчаткой сопровождал второе устройство, оснащенное ретранслятором, что помогло увеличить расстояние для полета, - говорится в публикации Telegram-канала. Поделиться

Почему ВСУ стали сбивать меньше российских дронов типа "Шахед"

Аналитики UA War Infographics отмечают, что эффективность украинских ПВО по сбитию российских дронов типа "Шахед" за последние 10 недель снизилась на 33%.

Так, согласно представленному сведению, еще в декабре эффективность работы ПВО по беспилотникам составляла около 90% и более, но в январе показатели пошли на убыль и за последние две недели составили около 60%.

Среди причин снижения эффективности аналитики называют: