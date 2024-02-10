В России паникуют из-за новой тактики применения Украиной дронов для атак по территории страны-агрессорки.
Что россияне говорят о новой тактике использования Украиной дронов для ударов по РФ
По информации российских Telegram-каналов, при атаках по Белгородской области Украина использует связи БпЛА с ретрансляторами, что позволяет увеличить дальность полета.
В частности, в публикации Telegram-канала SHOT отмечается, что именно таким образом был атакован автобус в населенном пункте Новая Таволжанка.
Почему ВСУ стали сбивать меньше российских дронов типа "Шахед"
Аналитики UA War Infographics отмечают, что эффективность украинских ПВО по сбитию российских дронов типа "Шахед" за последние 10 недель снизилась на 33%.
Так, согласно представленному сведению, еще в декабре эффективность работы ПВО по беспилотникам составляла около 90% и более, но в январе показатели пошли на убыль и за последние две недели составили около 60%.
Среди причин снижения эффективности аналитики называют:
при сбитии одного БПЛА другие изменяют курс,
проведение россиянами дополнительной разведки расположения украинской ПВО,
появление "Шахедов" с реактивным двигателем, летящим быстрее (не 180-220 км\ч, а 450-600 км ед),
тепловые ловушки на ракетах, летящих вместе с БПЛА,
ночная маскировка (окраска беспилотников в черный цвет или покрытие карбонатом).
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