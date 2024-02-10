У Росії панікують через нову тактику застосування Україною дронів для атак по території країни-агресорки.
Що росіяни кажуть про нову тактику використання Україною дронів для ударів по РФ
За інформацією російських Telegram-каналів, під час атак по Бєлгородській області Україна використовує зв’язки БпЛА із ретрансляторами, що дозволяє збільшити дальність польоту.
Зокрема, у публікації Telegram-каналу SHOT зазначається, що саме таким чином був атакований автобус у населеному пункті Нова Таволжанка.
Чому ЗСУ стали збивати менше російських дронів типу “Шахед”
Аналітики UA War Infographics зазначають, що ефективність українських ППО щодо збиття російських дронів типу “Шахед” протягом останніх 10 тижнів знизилась на 33%.
Так, згідно з представленим зведенням, ще в грудні ефективність роботи ППО по безпілотникам становила близько 90% і більше, але в січні показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.
Серед причин зниження ефективності аналітики називають:
при збитті одного БПЛА інші змінюють курс,
проведення росіянами додаткової розвідки розташування української ППО,
поява "Шахедів" з реактивним двигуном, які летять швидше (не 180-220 км\год, а 450-600 км од),
теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА,
нічне маскування (фарбування безпілотників в чорний колір або покриття карбонатом.
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