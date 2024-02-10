У Росії панікують через нову тактику застосування Україною дронів для атак по території країни-агресорки.

Що росіяни кажуть про нову тактику використання Україною дронів для ударів по РФ

За інформацією російських Telegram-каналів, під час атак по Бєлгородській області Україна використовує зв’язки БпЛА із ретрансляторами, що дозволяє збільшити дальність польоту.

Зокрема, у публікації Telegram-каналу SHOT зазначається, що саме таким чином був атакований автобус у населеному пункті Нова Таволжанка.

До нього летіли два безпілотника - FPV-дрон з вибухівкою супроводжував другий пристрій, оснащений ретранслятором, що допомогло збільшити відстань для польоту, - йдетьс у публікації Telegram-каналу. Поширити

Чому ЗСУ стали збивати менше російських дронів типу “Шахед”

Аналітики UA War Infographics зазначають, що ефективність українських ППО щодо збиття російських дронів типу “Шахед” протягом останніх 10 тижнів знизилась на 33%.

Так, згідно з представленим зведенням, ще в грудні ефективність роботи ППО по безпілотникам становила близько 90% і більше, але в січні показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.

Серед причин зниження ефективності аналітики називають: