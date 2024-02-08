Лише протягом останнього місяця вибухи та пожежі внаслідок атак БпЛА стались на 7 великих об'єктах нафтогазової інфраструктури РФ.

Що відомо про збитки РФ від атак БпЛА по нафтогазовій інфраструктурі

Журналісти видання зазначають, що протягом останнього місяця було пошкоджено три НПЗ, нафтовий термінал та кілька нафтобаз.

Зазначається, що ці об’єкти нафтогазової інфраструктури приносили Росії третину доходів від експорту нафти та газу.

Зокрема, вночі, 3 лютого, пролунали вибухи та спалахнула пожежа на НПЗ “Лукойла” у Волгограді.

Завод був атакований двома українськими БпЛА за 300 км від російсько-українського кордону.

Працівники СБУ пошкодили цех первинної обробки, в результаті чого НПЗ може втратити значні виробничі потужності. Волгоградський завод переробляє близько 14,8 млн тонн нафти на рік і є одним з найбільших у Росії, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

До цього українські дрони також атакували НПЗ у Ярославлі, "Славнефть-ЯНОС", обсяги переробки нафти якого можуть сягати до 15 млн тонн нафти на рік.

В окремих випадках росіяни визнавали атаку дронами на ці об'єкти. Спецоперації могли проводити українська розвідка і Служба безпеки України.

Які наслідки матимуть атаки по об’єктах нафтогазової інфраструктури РФ

За словами керівника моніторингової групи з санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, наслідки атак по об’єктах нафтогазової інфраструктури стає помітним одразу, оскільки великий обсяг нафти просто згорає, однак атаки по НПЗ можуть мати більш довготривалі наслідки.

За словами авторів матеріалу, наразі Росії доведеться закуповувати частину необхідного обладнання для поновлення роботи підприємств.

Клименко зазначив, що продаж сирої нафти є одним з ключових джерел Росії для фінансування злочинної війни проти України.

За даними журналістів Bloomberg, у 2023 році чисті бюджетні доходи Росії від нафти та газу становили близько 99,3 мільярда доларів США.

Падіння надходжень на 24% порівняно з 2022 роком видання пояснює зниженням світових цін на нафту та скороченням експорту трубопровідного газу з Росії, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що обсяги надходжень від продажу нафти та газу складають близько 27,5% від усіх надходжень РФ.

Наразі Україна прагне зменшити доходи Росії від продажу нафти та газу.

Серед ключових напрямків експорту російської нафти - російські порти Чорного та Азовського морів, які відправляють до інших країн понад 150 мільйонів тонн, або 35% від загального обсягу у 2023 році.

Через те, що ЄС відмовився від купівлі російської нафти, російські порти на Балтійському морі перестали відігравати таку важливу роль.

Наразі на їх частку припадає лише 31% від загального експорту російської нафти.

За словами Клименка, Новоросійськ є основним хабом росіян для експорту сирої нафти, оскільки приблизно 60% російських нафтових ресурсів відвантажується через цей порт.

За ним йде район Керченської протоки, через який перевантажується 15% експорту нафти. Порти Тамань і Туапсе обробляють ще менші обсяги.

Аналітик пояснює, що Росія не здатна захистити усі ці об’єкти засобами ППО.