Только за последний месяц взрывы и пожары в результате атак БпЛА произошли на 7 крупных объектах нефтегазовой инфраструктуры РФ.

Что известно об ущербе РФ от атак БПЛА по нефтегазовой инфраструктуре

Журналисты издания отмечают, что в течение последнего месяца были повреждены три НПЗ, нефтяной терминал и несколько нефтебаз.

Эти объекты нефтегазовой инфраструктуры приносили России треть доходов от экспорта нефти и газа.

В частности, ночью, 3 февраля, прогремели взрывы и вспыхнул пожар на НПЗ "Лукойла" в Волгограде.

Завод был атакован двумя украинскими БПЛА в 300 км от российско-украинской границы.

Сотрудники СБУ повредили цех первичной обработки, в результате чего НПЗ может потерять значительные производственные мощности. Волгоградский завод перерабатывает около 14,8 млн тонн нефти в год и является одним из крупнейших в России, говорится в материале издания. Поделиться

До этого украинские дроны также атаковали НПЗ в Ярославле, "Славнефть-ЯНОС", объемы переработки нефти которого могут достигать 15 млн тонн нефти в год.

В отдельных случаях россияне признавали атаку дронами на эти объекты. Спецоперации могли проводить украинская разведка и служба безопасности Украины.

Какие последствия будут иметь атаки по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ

По словам руководителя мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, последствия атак по объектам нефтегазовой инфраструктуры становятся заметны сразу, поскольку большой объем нефти просто сгорает, однако атаки по НПЗ могут иметь более длительные последствия.

По словам авторов материала, России придется закупать часть необходимого оборудования для возобновления работы предприятий.

Клименко отметил, что продажа сырой нефти является одним из ключевых источников России для финансирования преступной войны против Украины.

По данным журналистов Bloomberg, в 2023 году чистый бюджетный доход России от нефти и газа составил около 99,3 миллиарда долларов США.

Падение поступлений на 24% по сравнению с 2022 годом издание объясняет снижением мировых цен на нефть и сокращением экспорта трубопроводного газа из России, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что объемы поступлений от продажи нефти и газа составляют около 27,5% всех поступлений РФ.

Украина стремится уменьшить доходы России от продажи нефти и газа.

Среди ключевых направлений экспорта российской нефти – российские порты Черного и Азовского морей, отправляющие в другие страны более 150 миллионов тонн, или 35% от общего объема в 2023 году.

Из-за того, что ЕС отказался от покупки российской нефти, российские порты на Балтийском море перестали играть столь важную роль.

Сейчас на их долю приходится всего 31% общего экспорта российской нефти.

По словам Клименко, Новороссийск является основным хабом россиян для экспорта сырой нефти, поскольку около 60% российских нефтяных ресурсов отгружается через этот порт.

За ним следует район Керченского пролива, через который перегружается 15% экспорта нефти. Порты Тамань и Туапсе возделывают еще меньшие объемы.

Аналитик объясняет, что Россия не способна защитить все эти объекты средствами ПВО.