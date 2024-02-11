Федоров показал морской дрон, потопивший российский "Ивановец"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров продемонстрировал надводный беспилотный дрон Magura, потопивший российский ракетный корабль "Ивановец".
Федоров рассказал о новейшем украинском вооружении
В подкасте "Слон" Федоров описал все украинские изобретения вооружения и результаты успешных ударов по РФ и ликвидации ее техники.
Министр показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БПЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта Армия дронов.
Глава Минцифры подчеркнул, что темпы украинского изготовления оружия растет. ВПК масштабировался, а вместе с ним и производители военной техники.
Также Федоров продемонстрировала украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка Magura. Он поразил российский ракетный корабль "Ивановец", который стоит 70 млн. долларов.
Что известно об уничтожении "Ивановца"
Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 г. воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.
Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" существенная, поскольку в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три.
Разведка Великобритании заявила, что РФ придется снизить вклад в фонд, который все больше используется для финансирования ее войны в Украине из-за несоответствия между запланированными бюджетными доходами и расходами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-