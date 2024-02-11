Федоров показал морской дрон, потопивший российский "Ивановец"

Федоров рассказал о новейшем украинском вооружении

В подкасте "Слон" Федоров описал все украинские изобретения вооружения и результаты успешных ударов по РФ и ликвидации ее техники.

Министр показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БПЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта Армия дронов.

Более 90% из них в 2022 году еще не существовало. Для этого мы кардинально изменили правила игры, и теперь среди производителей есть рыночная конкуренция – указал Федоров. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Глава Минцифры подчеркнул, что темпы украинского изготовления оружия растет. ВПК масштабировался, а вместе с ним и производители военной техники.

Также Федоров продемонстрировала украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка Magura. Он поразил российский ракетный корабль "Ивановец", который стоит 70 млн. долларов.

Дрон Magura (фото – скриншот с видео)

Что известно об уничтожении "Ивановца"

Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 г. воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.

Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" существенная, поскольку в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три.