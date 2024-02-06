Британская разведка объяснила, как уничтожение катера "Ивановец" повлияет на ЧФ РФ

Какие последствия имеет уничтожение катера "Ивановец" на Черноморском флоте РФ

Как отмечает разведка, вполне вероятно, что уничтожение катера повлияет на элементы командования и управления Черноморского флота, а также, возможно, заставит его переоценить свою маневренность вблизи Западного Крыма.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 February 2024.



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В Минобороны Британии проанализировали видео ударов беспилотников по кораблю и указали, что это привело к большой пробоине, которая "почти наверняка привела к затоплению корабля".

Описывая характеристики судна, британская разведка пояснила, что его сложная система связи позволяет отправлять данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия, а также получать их от них.

Этот последний успех Украины подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море.

Однако почти наверняка российский флот все еще способен выполнять три своих основных задачи в Черном море: нанесение ударов на большие расстояния, патрулирование и поддержку, говорится в обзоре. Поделиться

Что известно об уничтожении "Ивановца"

Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 г. воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.

Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" существенная, поскольку в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три.