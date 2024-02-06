Британська розвідка пояснила, як знищення катера "Івановець" вплине на ЧФ РФ

Які наслідки має знищення катера "Івановець" на Чорноморський флот РФ

Як зазначає розвідка, цілком ймовірно, що знищення катера матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також, можливо, змусить його переоцінити свою маневреність поблизу Західного Криму.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 February 2024.



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В Міноборони Британії проаналізували відео ударів безпілотників по кораблю і вказали, що це призвело до великої пробоїни, яка "майже напевно призвела до затоплення корабля".

Описуючи характеристики судна, британська розвідка пояснила, що його складна система зв'язку дозволяє надсилати дані наведення на інші кораблі, гелікоптери та патрульні літаки дальнього радіусу дії, а також отримувати їх від них.

Зазначається, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі.

Проте, майже напевно, російський флот все ще здатен виконувати три свої основні завдання в Чорному морі: нанесення ударів на великі відстані, патрулювання та підтримки, — йдеться в огляді. Поширити

Що відомо про знищення “Івановця”

Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.