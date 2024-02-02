Чим Україна потопила ракетний катер РФ "Івановець" — відповідь Буданова
Категорія
Україна
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Чим Україна потопила ракетний катер РФ "Івановець" — відповідь Буданова

MAGURA V5
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Джерело:  The War Zone

Україна атакувала ракетний катер РФ "Івановець" морськими дронами власного виробництва MAGURA V5. Нагадаємо, що першим про знищення ракетного катеру "Івановець" повідомило online.ua з посиланням на власні джерела.

Чим знищили ракетний катер "Івановець"

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив виданню The War Zone, що Україна атакувала російський ракетний катер "Івановець" у ніч на 1 лютого безпілотними морськими дронами MAGURA V5.

Ними керували бійці спецпідрозділу ГУР Group 13.

У ході спеціальних заходів у період з 31 січня по 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення «Івановець» під час рейду озера Донузлав, — розповів Буданов.

Він уточнив, що під час знищення корабля у нього влучили шість морських безпілотників. Вони атакували корпус корабля.

Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом, — додав начальник ГУР.

Водночас Буданов відмовився назвати точку запуску морських дронів. Видання допускає, що вони могли бути запущені з корабля, що знаходився далі в Чорному морі.

Дрон MAGURA V5: що відомо

MAGURA V5 був створений українським державним підприємством SpetsTechnoExport. Він має довжину 5,5 метрів із дальністю плавання 450 морських миль (приблизно 833 км), крейсерською швидкістю 22 вузли (40,7 км/год) та розривною швидкістю 42 вузли завдяки водометній установці.

Дрон має вантажопідйомність на 320 кілограмів. Компанія каже, що комунікувати з дроном можна через через mesh-радіо з повітряним ретранслятором та/або супутниковою комунікацією.

Раніше ГУР використовувалj дрони MAGURA V5 10 листопада, коли було знищено два російські десантні катери, які стояли на базі ВМС РФ у Чорноморському на заході Криму.

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