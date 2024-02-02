Украина атаковала ракетный катер РФ "Ивановец" морскими дронами собственного производства MAGURA V5. Напомним, что первым об уничтожении ракетного катера "Ивановец" сообщило online.ua со ссылкой на собственные источники.

Чем уничтожили ракетный катер "Ивановец"

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил изданию The War Zone, что Украина атаковала российский ракетный катер "Ивановец" в ночь на 1 февраля беспилотными морскими дронами MAGURA V5.

Ими руководили бойцы спецподразделения ГУР Group 13.

В ходе специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и уничтожило «Ивановец» во время рейда озера Донузлав, — рассказал Буданов. Поделиться

Ship wreck of the day!



Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0 — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

Он уточнил, что при уничтожении корабля в него попали шесть морских беспилотников. Они атаковали корпус корабля.

В результате повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не увенчалась успехом, — добавил начальник ГУР. Поделиться

В то же время Буданов отказался назвать точку запуска морских дронов. Издание допускает, что они могли быть запущены с находившегося дальше в Черном море корабля.

Дрон MAGURA V5: что известно

MAGURA V5 был создан украинским государственным предприятием SpetsTechnoExport. Он имеет длину 5,5 метров с дальностью плавания 450 морских миль (около 833 км), крейсерской скоростью 22 узла (40,7 км/ч) и разрывной скоростью 42 узла благодаря водометной установке.

Дрон имеет грузоподъемность на 320 кг. Компания говорит, что коммуницировать с дроном можно через mesh-радио с воздушным ретранслятором и/или спутниковой коммуникацией.

Ранее ГУР использовал дроны MAGURA V5 10 ноября, когда были уничтожены два российских десантных катера, которые стояли на базе ВМС РФ в Черноморском на западе Крыма.