Уничтожение российского катера "Ивановец" — появилась первая реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов Главного управления разведки, проявивших особое мужество во время выполнения специальных боевых задач, в том числе по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец".

Зеленский вручил награды бойцам ГУР за уничтожение российского катера "Ивановец"

3 февраля Зеленский отметил сотрудников ГУР за чрезвычайные успехи в борьбе против России.

Об этом сообщается на странице Президента в Facebook.

Кроме того, президент особо отметил успех воинов ГУР на море. Речь об уничтожении российского ракетного катера "Ивановец" вблизи оккупированного Крыма.

Сложная операция на рейде озера Донузлав – шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу, – сказал он. Поделиться

Успешная операция ГУР в Крыму

В ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60–70 млн дол.

Этот катер считался гордостью российского Черноморского флота. Как говорил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

Украинские силы ранее повредили подобный корвет проекту 1239 года "Бора".

Военно-морские силы Украины заявили, что "Ивановец" обычно укомплектован 40 мужчинами личного состава, а в ГУР говорят, что российские поисково-спасательные операции были безуспешными.