Федоров показав морський дрон, який потопив російський "Івановець"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров продемонстрував надводний безпілотний дрон Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц".
Федоров розповів про новітнє українське озброєння
У подкасті" “Слон” Федоров описав всі українські винаходи озброєння та результати успішних ударів по РФ і ліквідації її техніки.
Міністр показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту Армія дронів.
Очільник Мінцифри наголосив, що темпи українського виготовлення зброї зростає. ВПК масштабувався, а разом з ним і виробники військової техніки.
Також Федоров продемонстрував український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura. Він уразив російський ракетний корабель "Івановєц", який коштує 70 млн доларів.
Що відомо про знищення “Івановця”
Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.
Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.
Розвідка Великої Британії заявила, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами.
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