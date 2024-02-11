Федоров показав морський дрон, який потопив російський "Івановець"

Федоров розповів про новітнє українське озброєння

У подкасті" “Слон” Федоров описав всі українські винаходи озброєння та результати успішних ударів по РФ і ліквідації її техніки.

Міністр показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту Армія дронів.

Понад 90% з них у 2022 році ще не існувало. Для цього ми кардинально змінили правила гри, і тепер серед виробників є ринкова конкуренція — вказав Федоров. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

Очільник Мінцифри наголосив, що темпи українського виготовлення зброї зростає. ВПК масштабувався, а разом з ним і виробники військової техніки.

Також Федоров продемонстрував український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura. Він уразив російський ракетний корабель "Івановєц", який коштує 70 млн доларів.

Дрон Magura (фото — скріншот з відео)

Що відомо про знищення “Івановця”

Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.