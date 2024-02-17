У Міноборони заявили про офіційний старт Коаліції дронів

Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

Коаліція дронів офіційно стартувала

Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції — Латвії та Великій Британії — за цю важливу ініціативу.

У відомстві нагадали, що вступ до коаліції є відкритим для охочих країн.

Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних сил, — зазначив Умєров. Рустем Умєров Міністр оборони

Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Що відомо про Коаліцію дронів для України

Головне завдання Коаліції дронів — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни.

У Міноборони зазначали, що сьогодні Україна виробляє понад 70 зразків БпЛА, які легалізовані й експлуатуються на передовій.

Днями очільник Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та інших безпілотників дальнього радіусу дії. А виробництво таких дронів обмежує лише бюджетне фінансування.

Зараз Україна намагається спростити виробництво дронів у країні та закупівлі з-за кордону. У цьому їй допомагають, зокрема, учасники Коаліції дронів.