До Коаліції дронів для України доєдналася ще одна країна. Що відомо

Нідерланди приєднуються до коаліції безпілотників для України. У рамках коаліції Амстердам постачатиме Києву передові безпілотні технології та зміцнюватиме її наступальний потенціал у війні, яку розвʼяязала РФ.
Нідерланди доєдналися до Коаліції дронів для України
Як повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, це зобов'язання Нідерландів доповнює постачання Україні винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони.
За словами міністра, для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до двох млрд євро, виділених на 2024 рік.
Що відомо про Коаліцію дронів для України
Головне завдання Коаліції дронів — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни.
У Міноборони зазначали, що сьогодні Україна виробляє понад 70 зразків БпЛА, які легалізовані й експлуатуються на передовій.
Днями очільник Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та інших безпілотників дальнього радіусу дії. А виробництво таких дронів обмежує лише бюджетне фінансування.
Зараз Україна намагається спростити виробництво дронів у країні та закупівлі з-за кордону. У цьому їй допомагають, зокрема, учасники Коаліції дронів.
До коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.
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