До Коаліції дронів для України доєдналася ще одна країна. Що відомо

Нідерланди приєднуються до коаліції безпілотників для України. У рамках коаліції Амстердам постачатиме Києву передові безпілотні технології та зміцнюватиме її наступальний потенціал у війні, яку розвʼяязала РФ.

Нідерланди доєдналися до Коаліції дронів для України

Як повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, це зобов'язання Нідерландів доповнює постачання Україні винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

За словами міністра, для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до двох млрд євро, виділених на 2024 рік.

Ми, звісно, знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми долучаємося до коаліції безпілотників, яку Україна створила разом із Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це — збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та надаємо саме те, що потрібно Україні, — заявила вона. Поширити

Що відомо про Коаліцію дронів для України

Головне завдання Коаліції дронів — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни.

У Міноборони зазначали, що сьогодні Україна виробляє понад 70 зразків БпЛА, які легалізовані й експлуатуються на передовій.

Днями очільник Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та інших безпілотників дальнього радіусу дії. А виробництво таких дронів обмежує лише бюджетне фінансування.

Зараз Україна намагається спростити виробництво дронів у країні та закупівлі з-за кордону. У цьому їй допомагають, зокрема, учасники Коаліції дронів.