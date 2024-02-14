К Коалиции дронов для Украины присоединилась еще одна страна. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

К Коалиции дронов для Украины присоединилась еще одна страна. Что известно

Дрон
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Источник:  Reuters

Нидерланды присоединяются коалиции беспилотников для Украины. В рамках коалиции Амстердам будет поставлять Киеву передовые беспилотные технологии и укрепить ее наступательный потенциал в войне, развязавшей РФ.

Нидерланды присоединились к Коалиции дронов для Украины

Как сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, это обязательство Нидерландов дополняет поставки Украине истребителей F-16, артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

По словам министра, для Нидерландов могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к двум млрд евро, выделенным на 2024 год.

Мы, конечно, знаем, что беспилотники очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем это — увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине, — заявила она.

Что известно о Коалиции дронов для Украины

Главная задача Коалиции дронов — помочь Украине масштабировать производство беспилотников и радиоэлектронной борьбы для нужд войны.

В Минобороны отмечали, что сегодня Украина производит более 70 образцов БПЛА, легализованных и эксплуатируемых на передовой.

На днях глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе типа Shahed и других беспилотников дальнего радиуса действия. А производство таких дронов ограничивает только бюджетное финансирование.

Сейчас Украина пытается упростить производство дронов в стране и закупки из-за границы. В этом ей помогают, в частности, участники Коалиции дронов.

К коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

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