К Коалиции дронов для Украины присоединилась еще одна страна. Что известно

Нидерланды присоединяются коалиции беспилотников для Украины. В рамках коалиции Амстердам будет поставлять Киеву передовые беспилотные технологии и укрепить ее наступательный потенциал в войне, развязавшей РФ.
Нидерланды присоединились к Коалиции дронов для Украины
Как сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, это обязательство Нидерландов дополняет поставки Украине истребителей F-16, артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
По словам министра, для Нидерландов могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к двум млрд евро, выделенным на 2024 год.
Что известно о Коалиции дронов для Украины
Главная задача Коалиции дронов — помочь Украине масштабировать производство беспилотников и радиоэлектронной борьбы для нужд войны.
В Минобороны отмечали, что сегодня Украина производит более 70 образцов БПЛА, легализованных и эксплуатируемых на передовой.
На днях глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе типа Shahed и других беспилотников дальнего радиуса действия. А производство таких дронов ограничивает только бюджетное финансирование.
Сейчас Украина пытается упростить производство дронов в стране и закупки из-за границы. В этом ей помогают, в частности, участники Коалиции дронов.
К коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
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