ІТ-коаліція допомоги Україні. 10 країн підписали Угоду про співпрацю

Угода закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.
Держави-учасниці ІТ-коаліції підписали Угоду про співпрацю
ІТ-коаліція допомоги Україні сформована.
Про це Міністерство оборони повідомило у Facebook.
Учасниками стали Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Це перша така Угода у межах коаліцій спроможностей.
Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.
Угода закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.
До IT-коаліції з підтримки України приєдналися Нідерланди
Зазначається, що Нідерланди доєдналися до ІТ-коаліції на останньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро.
Також на "Рамштайні" Данія виділила 91 млн крон (понад 12 млн євро) на кіберзахист України. Ці кошти направлять на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони.
Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тис євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.
Загалом до ІТ-коаліції приєдналися вже 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.
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