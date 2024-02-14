ІТ-коаліція допомоги Україні. 10 країн підписали Угоду про співпрацю

Угода закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Держави-учасниці ІТ-коаліції підписали Угоду про співпрацю

ІТ-коаліція допомоги Україні сформована.

Про це Міністерство оборони повідомило у Facebook.

Учасниками стали Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Це перша така Угода у межах коаліцій спроможностей.

Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.

Я впевнений, що нам вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації нашого війська. Рустем Умєров Міністр оборони України

Угода закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція – це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії, – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Поширити

До IT-коаліції з підтримки України приєдналися Нідерланди

Зазначається, що Нідерланди доєдналися до ІТ-коаліції на останньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро.

Також на "Рамштайні" Данія виділила 91 млн крон (понад 12 млн євро) на кіберзахист України. Ці кошти направлять на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони.

Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тис євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Загалом до ІТ-коаліції приєдналися вже 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.