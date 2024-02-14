IТ-коалиция помощи Украине. 10 стран подписали Соглашение о сотрудничестве
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Политика
Дата публикации

IТ-коалиция помощи Украине. 10 стран подписали Соглашение о сотрудничестве

Министерство обороны Украины
ВСУ
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Соглашение закрепляет стремление государств-участников оказывать помощь Украине в течение следующих 6 лет с целью развития взаимосовместимой IТ-инфраструктуры Министерства обороны и Сил обороны Украины.

Государства-участники IТ-коалиции подписали Соглашение о сотрудничестве

IТ-коалиция помощи Украине сформирована.

Об этом Министерство обороны сообщило в Facebook.

Участниками стали Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Это первое такое Соглашение в рамках коалиций возможностей.

Кроме того, Великобритания завершила процесс присоединения к IТ-коалиции путем подписания Декларации о намерениях.

Я уверен, что нам удастся привлечь еще больше партнеров для цифровизации нашей армии.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Соглашение закрепляет стремление государств-участников оказывать помощь Украине в течение следующих 6 лет с целью развития взаимосовместимой IТ-инфраструктуры Министерства обороны и Сил обороны Украины.

Благодаря коалиции мы сможем обмениваться опытом применения инновационных технологий и делать совместные проекты. IT-коалиция – это мощная и эффективная площадка для нашего взаимодействия, – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

К IT-коалиции по поддержке Украины присоединились Нидерланды

Нидерланды присоединились к IТ-коалиции на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Новый участник коалиции уже внес вклад в размере 10 млн евро.

Также на "Рамштайне" Дания выделила 91 млн крон (более 12 млн евро) на киберзащиту Украины. Эти средства будут направлены на проекты по кибербезопасности ВСУ и Минобороны.

Вклады в IТ-коалицию ранее внесли Эстония (500 тыс евро) и Люксембург (10 млн евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования.

Всего к ИТ-коалиции присоединились уже 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

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