В Минобороны заявили об официальном старте Коалиции дронов

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.

Коалиция дронов официально стартовала

Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции Латвии и Великобритании за эту важную инициативу.

В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию открыто для желающих стран.

Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил, отметил Умеров. Рустем Умеров Министр обороны

Кроме Латвии, Великобритании и Украины, к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

Что известно о Коалиции дронов для Украины

Главная задача Коалиции дронов — помочь Украине масштабировать производство беспилотников и радиоэлектронной борьбы для нужд войны.

В Минобороны отмечали, что сегодня Украина производит более 70 образцов БПЛА, легализованных и эксплуатируемых на передовой.

На днях глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе типа Shahed и других беспилотников дальнего радиуса действия. А производство таких дронов ограничивает только бюджетное финансирование.

Сейчас Украина пытается упростить производство дронов в стране и закупки из-за границы. В этом ей помогают, в частности, участники Коалиции дронов.