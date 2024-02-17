В Минобороны заявили об официальном старте Коалиции дронов

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.
Коалиция дронов официально стартовала
Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции Латвии и Великобритании за эту важную инициативу.
В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию открыто для желающих стран.
Кроме Латвии, Великобритании и Украины, к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.
Что известно о Коалиции дронов для Украины
Главная задача Коалиции дронов — помочь Украине масштабировать производство беспилотников и радиоэлектронной борьбы для нужд войны.
В Минобороны отмечали, что сегодня Украина производит более 70 образцов БПЛА, легализованных и эксплуатируемых на передовой.
На днях глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе типа Shahed и других беспилотников дальнего радиуса действия. А производство таких дронов ограничивает только бюджетное финансирование.
Сейчас Украина пытается упростить производство дронов в стране и закупки из-за границы. В этом ей помогают, в частности, участники Коалиции дронов.
К коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
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