В Минобороны заявили об официальном старте Коалиции дронов
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны заявили об официальном старте Коалиции дронов

Минобороны Украины
Дрон
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Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.

Коалиция дронов официально стартовала

Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции Латвии и Великобритании за эту важную инициативу.

В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию открыто для желающих стран.

Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил, отметил Умеров.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны

Кроме Латвии, Великобритании и Украины, к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

Что известно о Коалиции дронов для Украины

Главная задача Коалиции дронов — помочь Украине масштабировать производство беспилотников и радиоэлектронной борьбы для нужд войны.

В Минобороны отмечали, что сегодня Украина производит более 70 образцов БПЛА, легализованных и эксплуатируемых на передовой.

На днях глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе типа Shahed и других беспилотников дальнего радиуса действия. А производство таких дронов ограничивает только бюджетное финансирование.

Сейчас Украина пытается упростить производство дронов в стране и закупки из-за границы. В этом ей помогают, в частности, участники Коалиции дронов.

К коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

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