Виробництво дронів в Україні виходить на абсолютно новий рівень. Про це повідомив віцепрем‘єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В Україні створять тисячі безпілотників великої дальності
За словами Михайла Федорова, ці дрони зможуть завдавати ударів по ворожих цілях, які знаходяться вглибині країни-агресорки.
Ба більше, в Україні вже є близько 10 компаній, які виготовляють безпілотники, які можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.
Як зазначає міністр цифрової трансформації, нещодавня серія атак на НПЗ у Росії є відображенням успіху України у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування для нього.
Що важливо розуміти, водночас держава виступає як венчурний інвестор.
За словами Михайла Федорова, близько 2,5 мільйона доларів було виділено стартапам у сфері військових технологій через ініціативу BRAVE1, започатковану урядом минулого року.
Чи відрізняється виробництво дронів у Росії та Україні
На відміну від Росії, де у виробництві дронів домінує держава, переважна більшість виробників в Україні є приватними.
Федоров також звернув увагу на те, що лише одна з 10 компаній, чиї дрони можуть літати аж до регіонів навколо Москви чи Санкт-Петербурга, була державною.
Окрім того, наголошується, що рівень виробництва та постачання в Україні зріс більш ніж у 120 разів у 2023 році, що є частиною ширшого воєнного поштовху щодо розробки та виробництва безпілотників, щоб скоротити відставання від ударних можливостей Росії.
Федоров також підтвердив, що згідний з оцінкою очільника ГУР Кирила Буданова про те, що Україна змогла досягти "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.
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