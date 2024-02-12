Виробництво дронів в Україні виходить на абсолютно новий рівень. Про це повідомив віцепрем‘єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В Україні створять тисячі безпілотників великої дальності

За словами Михайла Федорова, ці дрони зможуть завдавати ударів по ворожих цілях, які знаходяться вглибині країни-агресорки.

Ба більше, в Україні вже є близько 10 компаній, які виготовляють безпілотники, які можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.

Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе дальнього радіуса дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі. Михайло Федоров Віцепрем‘єр — міністр цифрової трансформації

Як зазначає міністр цифрової трансформації, нещодавня серія атак на НПЗ у Росії є відображенням успіху України у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування для нього.

Що важливо розуміти, водночас держава виступає як венчурний інвестор.

За словами Михайла Федорова, близько 2,5 мільйона доларів було виділено стартапам у сфері військових технологій через ініціативу BRAVE1, започатковану урядом минулого року.

Будемо боротися за те, щоб фінансування ще більше збільшилося, — зазначає він. Поширити

Чи відрізняється виробництво дронів у Росії та Україні

На відміну від Росії, де у виробництві дронів домінує держава, переважна більшість виробників в Україні є приватними.

Федоров також звернув увагу на те, що лише одна з 10 компаній, чиї дрони можуть літати аж до регіонів навколо Москви чи Санкт-Петербурга, була державною.

Окрім того, наголошується, що рівень виробництва та постачання в Україні зріс більш ніж у 120 разів у 2023 році, що є частиною ширшого воєнного поштовху щодо розробки та виробництва безпілотників, щоб скоротити відставання від ударних можливостей Росії.

Федоров також підтвердив, що згідний з оцінкою очільника ГУР Кирила Буданова про те, що Україна змогла досягти "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.