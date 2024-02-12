Производство дронов в Украине выходит на совершенно новый уровень. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Украине создадут тысячи беспилотников большой дальности
По словам Михаила Федорова, эти дроны смогут наносить удары по вражеским целям, которые находятся в глубине страны-агрессорки.
Более того, в Украине уже есть около 10 компаний, которые производят беспилотники, которые могут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга.
Как отмечает министр цифровой трансформации, недавняя серия атак на НПЗ в России является отражением успеха Украины в быстрой дерегуляции рынка дронов и увеличении финансирования для него.
Что важно понимать, именно государство выступает как венчурный инвестор в этом вопросе.
По словам Михаила Федорова, около 2,5 миллиона долларов было выделено стартапам в сфере военных технологий по инициативе BRAVE1, начатой правительством в прошлом году.
Отличается ли производство дронов в России и Украине
В отличие от России, где в производстве дронов доминирует государство, подавляющее большинство производителей в Украине являются частными.
Федоров также обратил внимание на то, что только одна из 10 компаний, чьи дроны могут летать вплоть до регионов вокруг Москвы или Санкт-Петербурга, была государственной.
Кроме того, сообщается, что уровень производства и поставок в Украине вырос более чем в 120 раз в 2023 году, что является частью более широкого военного толчка по разработке и производству беспилотников, чтобы сократить отставание от ударных возможностей России.
Федоров также подтвердил, что согласен с оценкой руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Украина смогла добиться "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего действия.
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