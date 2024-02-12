Производство дронов в Украине выходит на совершенно новый уровень. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Украине создадут тысячи беспилотников большой дальности

По словам Михаила Федорова, эти дроны смогут наносить удары по вражеским целям, которые находятся в глубине страны-агрессорки.

Более того, в Украине уже есть около 10 компаний, которые производят беспилотники, которые могут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга.

Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе дальнего радиуса действия растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1000 км. Два года назад этой категории не существовало вообще. Михаил Федоров Вице-премьер - министр цифровой трансформации

Как отмечает министр цифровой трансформации, недавняя серия атак на НПЗ в России является отражением успеха Украины в быстрой дерегуляции рынка дронов и увеличении финансирования для него.

Что важно понимать, именно государство выступает как венчурный инвестор в этом вопросе.

По словам Михаила Федорова, около 2,5 миллиона долларов было выделено стартапам в сфере военных технологий по инициативе BRAVE1, начатой правительством в прошлом году.

Будем бороться за то, чтобы финансирование еще больше увеличилось, – отмечает он. Поделиться

Отличается ли производство дронов в России и Украине

В отличие от России, где в производстве дронов доминирует государство, подавляющее большинство производителей в Украине являются частными.

Федоров также обратил внимание на то, что только одна из 10 компаний, чьи дроны могут летать вплоть до регионов вокруг Москвы или Санкт-Петербурга, была государственной.

Кроме того, сообщается, что уровень производства и поставок в Украине вырос более чем в 120 раз в 2023 году, что является частью более широкого военного толчка по разработке и производству беспилотников, чтобы сократить отставание от ударных возможностей России.

Федоров также подтвердил, что согласен с оценкой руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Украина смогла добиться "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего действия.