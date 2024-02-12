В Сирии тренируют российских операторов дронов для войны против Украины – ГУР

На аэродроме Шайрат в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3".

Что известно о подготовке операторов дронов в Сирии

Обучают россиян "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.

Курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3 иранского производства и дистанционно управляемого самолета Raad, отмечает ГУР. Поделиться

Военные учения для окупантов возглавил один из командиров «Хезболлы» Камаль Абу Садик. Его специализация – изготовление и обслуживание беспилотников.

С россиянами вместе также тренируются сирийские наемники, которых Россия планирует привлечь к войне против Украины как операторов БПЛА.

Россия вербует сирийцев для войны против Украины

Несколько дней назад ГУР сообщало, что Россия вербует сирийских наемников в свою армию, предлагая «высокооплачиваемую работу». Рекрутинг мужчин в Сирии проводят из-за турфирм.

Это не первый раз, когда россия привлекает иностранцев к войне с Украиной обманным путем, например, предлагая работу. Такие случаи участились в конце прошлого года. Тогда Россия, в частности, воспользовалась миграционным кризисом на границе с Финляндией. и начала вербовать в свою армию иностранцев, задержанных во время зачистки финской границы.

В следственных изоляторах им раздавали документы на русском языке, который они не понимали, — якобы предложение подзаработать. Опасаясь депортации, многие подписывали предложение, после чего их отправляли воевать в Украину.

Также Россия нанимала на войну граждан Непала. По данным правительства страны, в армию России попали 200 непальцев. Они задействованы в войне. Шесть непальцев уже погибли, а один попал в украинский плен.