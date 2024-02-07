РФ вербует наемников в Сирии для войны против Украины — видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия набирает наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины.

РФ вербует наемников в Сирии для войны против Украины

Подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия — около 1000 наемников — проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. После завершения подготовки сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда на территорию РФ.

По прибытии в Россию им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию. На видео зафиксирована часть сирийцев с российскими паспортами, сделанными за 5 дней. Рекрутинг мужского населения в Сирии, где царят разруха и нищета, в том числе из-за участия россии в войне на территории арабской республики, москва реализует через туристические фирмы.

Сирийцам сначала обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают на «более высокооплачиваемую работу в Бурятию».

В городе Улан-Удэ паспортизированных наемников ждет мобилизация в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ВС РФ (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине. Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших «мясных штурмов».

Как Кремль пополняет свою армию

Расследование Российской службы Би-би-си показало, что с сентября 2023 года российские военные прекратили набор заключенных по краткосрочным контрактам.

Заключенным предлагаются стандартизированные (долгосрочные) контракты на военную службу, которые предусматривают согласие на службу в армии как минимум до прекращения действия приказа о частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

По данным британской разведки, краткосрочные контракты с заключенными вызвали некоторую общественную полемику в России, особенно по поводу повторных преступлений вернувшихся заключенных и короткой службы заключенных по сравнению с мобилизованными на неопределенный срок резервистами.