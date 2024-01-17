Россия вербует мигрантов для шпионажа в Финляндии

Граница Финляндии и России будет закрыта по меньшей мере до 11 февраля.

Что известно о попытках РФ вербовать мигрантов

Российская Федерация пытается завербовать мигрантов, ищущих убежища в Финляндии, чтобы они шпионили в пользу Москвы.

Об этом говорится в ответе полиции безопасности Финляндии (SUPO) на запрос издания Yle. По информации спецслужбы, это обычная практика для российской разведки пытаться заставить некоторых людей сотрудничать с ними. За последние месяцы более тысячи мигрантов прибыли в Финляндию через восточную границу.

Человека могут склонить к сотрудничеству разными способами, например, оказывать давление или увязать просьбу о сотрудничестве с условиями выезда из страны или пообещать деньги, — отметили в SUPO. Поделиться

В то же время в полиции подчеркнули, что пока речь не идет о многочисленных случаях такого «сотрудничества» мигрантов из РФ. По оценкам Пограничной службы, в России на сопредельных с Финляндией территориях могут находиться тысячи людей, готовых нелегально пересечь границу.

Финляндия покинет границу с РФ закрытой

Глава Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссая подтвердила, что ее страна продолжит держать границу с Россией закрытой.

Накануне финские СМИ писали, что правительство ищет юридические возможности для продолжения запрета движения между странами из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также обсуждался вариант открытия границы только для финнов и россиян, однако такое решение должны утвердить в России.