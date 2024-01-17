Росія вербує мігрантів для шпигування у Фінляндії

Кордон Фінляндії та Росії буде закритий щонайменше до 11 лютого.

Що відомо про спроби РФ вербувати мігрантів

Російська Федерація намагається завербувати мігрантів, які шукають притулку у Фінляндії, щоб вони шпигували на користь Москви.

Про це йдеться у відповіді Поліції безпеки Фінляндії (SUPO) на запит видання Yle. За інформацією спецслужби, це звичайна практика для російської розвідки — намагатися змусити деяких людей співпрацювати з ними. За останні місяці понад тисячу мігрантів прибули до Фінляндії через східний кордон.

Людину можуть схилити до співпраці різними способами, наприклад, чинити тиск або пов'язати прохання про співпрацю з умовами виїзду з країни чи пообіцяти гроші, — зазначили в SUPO. Поширити

Водночас у поліції наголосили, що поки не йдеться про чисельні випадки такої «співпраці» мігрантів із РФ. За оцінками Прикордонної служби, у Росії на суміжних із Фінляндією територіях можуть перебувати тисячі людей, готових нелегально перетнути кордон.

Фінляндія залишить кордон із РФ закритим

Очільниця Міністерства сільського та лісового господарства Фінляндії Сарі Ессая підтвердила, що її країна продовжить тримати кордон із Росією закритим.

Напередодні фінські ЗМІ писали, що уряд шукає юридичні можливості для продовження заборони руху між країнами через наплив нелегальних мігрантів. Також обговорювався варіант відкриття кордону тільки для фінів та росіян, проте таке рішення мають також затвердити у Росії.