Фінляндія продовжить закриття всіх КПП на кордоні з РФ

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що суперечностей щодо закриття кордону в уряді немає, оскільки немає жодних ознак того, що Росія якось змінила свою політику щодо кордону. Так що процес закриття КПП з РФ продовжиться.

Фінляндія не відкриє кордон з РФ

Влада Фінляндії має намір продовжити закриття всіх пропускних пунктів на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Iltalehti із посиланням на джерела в уряді.

Офіційне рішення щодо цього оголосять у четвер.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що суперечностей щодо закриття кордону в уряді немає, оскільки немає жодних ознак того, що Росія якось змінила свою політику щодо кордону. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо впевнений, що заборонні заходи на кордоні необхідно продовжити.

Попереднє урядове рішення про тимчасове закриття всіх КПП діє до 15 січня. Ймовірно, уряд продовжить його ще на місяць.

У Гельсінкі, як і раніше, стурбовані загрозою напливу до Фінляндії через російський кордон нелегальних мігрантів. Такі випадки продовжуються і після закриття КПП. Чотирьох порушників кордону було затримано в середу в громаді Паріккала в Південній Карелії, що межує з Росією, – повідомило видання. Поширити

Рішення про закриття фінських КПП на кордоні з РФ

Фінляндія закрила всі дев’ять прикордонних пунктів на фінсько-російському кордоні в середині листопада 2023 року.

Влада у Гельсінкі звинуватила Москву у провокуванні громадян третіх країн на перетин кордону. За даними МЗС Фінляндії, з початку листопада через кордон із Росією приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них є громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн, яких російські прикордонники пропускають на своїх пунктах без пред’явлення документів, що дозволяють перетин кордону.

14 грудня Фінляндія відкрила два КПП – Ваалімаа та Ніірала, проте через прибуття туди понад 60 прохачів притулку їх роботу зупинили вже за добу.