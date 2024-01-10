Финляндия продолжит закрытие всех КПП на границе с РФ

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что противоречий по закрытию границы в правительстве нет, поскольку нет никаких признаков того, что Россия как-то изменила свою политику в отношении границы. Так что процесс закрытия КПП с РФ продолжится.

Финляндия не откроет границу с РФ

Власти Финляндии намерены продолжить закрытие всех пропускных пунктов на границе с Россией.

Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в правительстве.

Официальное решение по этому поводу объявят в четверг.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что противоречий по закрытию границы в правительстве нет, поскольку нет никаких признаков того, что Россия как-то изменила свою политику в отношении границы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверен, что запретительные меры на границе необходимо продлить.

Предыдущее правительственное решение о временном закрытии всех КПП действует до 15 января. Вероятно, правительство продлит его еще на месяц.

В Хельсинки по-прежнему озабочены угрозой наплыва в Финляндию из-за российской границы нелегальных мигрантов. Такие случаи продолжаются и после закрытия КПП. Четыре нарушителя границы были задержаны в среду в общине Париккала в граничащей с Россией Южной Карелии, – сообщило издание. Поделиться

Решение о закрытии финских КПП на границе с РФ

Финляндия закрыла все девять пограничных пунктов на финско-российской границе в середине ноября 2023 года.

Власти в Хельсинки обвинили Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. По данным МИД Финляндии, с начала ноября через границу с Россией приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран, которых российские пограничники пропускают на своих пунктах без предъявления документов, разрешающих пересечение границы.

14 декабря Финляндия открыла два КПП – Ваалимаа и Ниирала, однако из-за прибытия туда более 60 просителей убежища их работу остановили уже через сутки.