Финляндия продолжит закрытие всех КПП на границе с РФ

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что противоречий по закрытию границы в правительстве нет, поскольку нет никаких признаков того, что Россия как-то изменила свою политику в отношении границы. Так что процесс закрытия КПП с РФ продолжится.
Финляндия не откроет границу с РФ
Власти Финляндии намерены продолжить закрытие всех пропускных пунктов на границе с Россией.
Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в правительстве.
Официальное решение по этому поводу объявят в четверг.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что противоречий по закрытию границы в правительстве нет, поскольку нет никаких признаков того, что Россия как-то изменила свою политику в отношении границы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверен, что запретительные меры на границе необходимо продлить.
Предыдущее правительственное решение о временном закрытии всех КПП действует до 15 января. Вероятно, правительство продлит его еще на месяц.
Решение о закрытии финских КПП на границе с РФ
Финляндия закрыла все девять пограничных пунктов на финско-российской границе в середине ноября 2023 года.
Власти в Хельсинки обвинили Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. По данным МИД Финляндии, с начала ноября через границу с Россией приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран, которых российские пограничники пропускают на своих пунктах без предъявления документов, разрешающих пересечение границы.
14 декабря Финляндия открыла два КПП – Ваалимаа и Ниирала, однако из-за прибытия туда более 60 просителей убежища их работу остановили уже через сутки.
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