Фінляндія продовжує постачати до РФ товари військового призначення — Yle

Загалом у Фінляндії було виявлено близько 20 компаній, що експортували до Росії компоненти, які можуть використовуватися в оборонній промисловості. Це невеликі логістичні фірми з засновниками з РФ.
Порушення антиросійських санкцій у Фінляндії: що відомо
Компанії з російським походженням, що діють у Фінляндії, відправляли до Росії товари, які використовуються в військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.
Про це повідомляє Yle.
Так, розслідувачі знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії та мають зв’язки з РФ. Натомість їхні клієнти пов’язані з російськими силовими структурами.
Загалом було виявлено близько 20 компаній, що експортували до Росії компоненти, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.
Це невеликі логістичні фірми, засновники яких пов'язані з Росією, а їх офіси розташовані в невеликих приміщеннях, переважно в південно-східній частині країни, біля великих логістичних центрів.
Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, проте не усе це підпадає під західні санкції.
Згідно з розслідуванням, двоє клієнтів цієї компанії мають зв'язки з ФСБ, про що вказують публічні дані про закупівлі в Росії. Одна з цих компаній-клієнтів навіть оприлюднила на своєму вебсайті подяку ФСБ за ефективну співпрацю.
Представники фірми відмовилися коментувати цю інформацію під час спілкування з журналістами.
Схеми постачання
Також виявлено випадки експорту до Росії різноманітного оптичного та електронного обладнання – чи то безпосередньо, чи через фінську компанію, яка виступала посередником у ланцюжку постачань, за допомогою якого обладнання потрапило до російського покупця.
Зокрема, є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним зі шляхів продажу підсанкційних товарів у Росію.
Невідомо, яка частка такого чутливого обладнання, експортована завдяки цим компаніям, врешті опинилася у російській військовій техніці. Втім згідно з даними розслідування випливає, що щонайменш дев’ять російських клієнтів даних фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським оборонно-промисловим комплексом.
У компаніях, до яких зверталися по коментар, не погодились спілкуватися відкрито. Кілька представників фірм погодились говорити не під запис та у цих коментарях заперечували, що порушують санкції. Вони стверджували, що не мають інформації про те, що їхня продукція опиняється в російському ОПК.
Фігуранти у кримінальних справах
Журналістам також вдалось з’ясувати, що принаймні чотири фірми, на які звернули увагу у розслідуванні, вже фігурують у кримінальних провадженнях.
Дві такі компанії восени 2023 року потрапили під санкції США через те, що експортовані ними компоненти знаходили у російських безпілотниках.
Що стосується однієї з компаній, то пишуть, що її власником є громадянин Франції – резидент Фінляндії. За попередніми даними він вже знаходиться під арештом за підозрою у порушенні санкцій.
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