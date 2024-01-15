Фінляндія продовжує постачати до РФ товари військового призначення — Yle
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Фінляндія продовжує постачати до РФ товари військового призначення — Yle

Прапор Фінляндії
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Джерело:  Yle

Загалом у Фінляндії було виявлено близько 20 компаній, що експортували до Росії компоненти, які можуть використовуватися в оборонній промисловості. Це невеликі логістичні фірми з засновниками з РФ. 

Порушення антиросійських санкцій у Фінляндії: що відомо

Компанії з російським походженням, що діють у Фінляндії, відправляли до Росії товари, які використовуються в військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.

Про це повідомляє Yle.

Так, розслідувачі знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії та мають зв’язки з РФ. Натомість їхні клієнти пов’язані з російськими силовими структурами.

Загалом було виявлено близько 20 компаній, що експортували до Росії компоненти, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Це невеликі логістичні фірми, засновники яких пов'язані з Росією, а їх офіси розташовані в невеликих приміщеннях, переважно в південно-східній частині країни, біля великих логістичних центрів.

Одна з компаній, що потрапила у фокус уваги, працює в районі Лаппеенранти. За митними даними виявлено, що вона постачала до Росії різноманітні продукти, такі як датчики, дизельні двигуни, паливні насоси і компоненти для коробок передач автомобілів, – пише видання.

Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, проте не усе це підпадає під західні санкції.

Згідно з розслідуванням, двоє клієнтів цієї компанії мають зв'язки з ФСБ, про що вказують публічні дані про закупівлі в Росії. Одна з цих компаній-клієнтів навіть оприлюднила на своєму вебсайті подяку ФСБ за ефективну співпрацю.

Представники фірми відмовилися коментувати цю інформацію під час спілкування з журналістами.

Схеми постачання

Також виявлено випадки експорту до Росії різноманітного оптичного та електронного обладнання – чи то безпосередньо, чи через фінську компанію, яка виступала посередником у ланцюжку постачань, за допомогою якого обладнання потрапило до російського покупця.

Зокрема, є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним зі шляхів продажу підсанкційних товарів у Росію.

Невідомо, яка частка такого чутливого обладнання, експортована завдяки цим компаніям, врешті опинилася у російській військовій техніці. Втім згідно з даними розслідування випливає, що щонайменш дев’ять російських клієнтів даних фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським оборонно-промисловим комплексом.

Ще в одному випадку фінська компанія експортувала в Росію металообробне обладнання, а про її російського партнера знайшли інформацію, що серед клієнтів – у тому числі підприємство ОПК, що займається виробництвом розвідувальних літальних апаратів та бомбардувальників.

У компаніях, до яких зверталися по коментар, не погодились спілкуватися відкрито. Кілька представників фірм погодились говорити не під запис та у цих коментарях заперечували, що порушують санкції. Вони стверджували, що не мають інформації про те, що їхня продукція опиняється в російському ОПК.

Фігуранти у кримінальних справах

Журналістам також вдалось з’ясувати, що принаймні чотири фірми, на які звернули увагу у розслідуванні, вже фігурують у кримінальних провадженнях.

Дві такі компанії восени 2023 року потрапили під санкції США через те, що експортовані ними компоненти знаходили у російських безпілотниках.

Що стосується однієї з компаній, то пишуть, що її власником є громадянин Франції – резидент Фінляндії. За попередніми даними він вже знаходиться під арештом за підозрою у порушенні санкцій.

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