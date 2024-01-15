Финляндия продолжает поставлять в РФ товары военного назначения — Yle

Всего в Финляндии было обнаружено около 20 компаний, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Это небольшие логистические компании с учредителями из РФ.
Нарушение антироссийских санкций в Финляндии: что известно
Действующие в Финляндии компании с российским происхождением отправляли в Россию товары, используемые в военной технике. Заказчики этих компаний имеют связи с русскими службами и оборонным сектором.
Об этом сообщает Yle.
Так, расследователи обнаружили ряд компаний, зарегистрированных в Финляндии и имеющих связи с РФ. В свою очередь, их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.
В общей сложности было обнаружено около 20 компаний, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Это небольшие логистические компании, основатели которых связаны с Россией, а их кабинеты расположены в маленьких помещениях, в большей степени в юго-восточной части страны, около больших логистических центров.
Подобные западные компоненты находились в уничтоженной в Украине российской технике, однако не все это подпадает под западные санкции.
Согласно расследованию, два клиента этой компании имеют связи с ФСБ, о чем указывают публичные данные о закупках у России. Одна из этих компаний-клиентов даже обнародовала на своем вебсайте благодарность ФСБ за эффективное сотрудничество.
Представители компании отказались комментировать эту информацию во время общения с журналистами.
Схемы снабжения
Также выявлены случаи экспорта в Россию разнообразного оптического и электронного оборудования – будь то непосредственно или через финскую компанию, выступавшую посредником в цепочке поставок, с помощью которого оборудование попало к российскому покупателю.
В частности, есть случаи поставки такого оборудования в Узбекистан, который считается одним из путей продаж подсанкционных товаров в Россию.
Неизвестно, какая доля такого чувствительного оборудования, экспортируемая благодаря этим компаниям, наконец-то оказалась в российской военной технике. Впрочем, согласно данным расследования следует, что по меньшей мере девять российских клиентов данных финских компаний имеют связи либо с ФСБ, либо с российским оборонно-промышленным комплексом.
В компаниях, к которым обращались за комментарием, не согласились общаться открыто. Несколько представителей фирм согласились говорить не под запись и в этих комментариях отрицали, что нарушают санкции. Они утверждали, что не располагают информацией о том, что их продукция оказывается в российском ОПК.
Фигуранты уголовных дел
Журналистам также удалось выяснить, что, по крайней мере, четыре фирмы, на которые обратили внимание в расследовании, уже фигурируют в уголовных производствах.
Две такие компании осенью 2023 года попали под санкции США из-за того, что экспортируемые компоненты находили в российских беспилотниках.
Что касается одной из компаний, то пишут, что ее владельцем является гражданин Франции – резидент Финляндии. По предварительным данным, он уже находится под арестом по подозрению в нарушении санкций.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-