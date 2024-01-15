Финляндия продолжает поставлять в РФ товары военного назначения — Yle
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия продолжает поставлять в РФ товары военного назначения — Yle

Флаг Финляндии
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Источник:  Yle

Всего в Финляндии было обнаружено около 20 компаний, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Это небольшие логистические компании с учредителями из РФ.

Нарушение антироссийских санкций в Финляндии: что известно

Действующие в Финляндии компании с российским происхождением отправляли в Россию товары, используемые в военной технике. Заказчики этих компаний имеют связи с русскими службами и оборонным сектором.

Об этом сообщает Yle.

Так, расследователи обнаружили ряд компаний, зарегистрированных в Финляндии и имеющих связи с РФ. В свою очередь, их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.

В общей сложности было обнаружено около 20 компаний, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Это небольшие логистические компании, основатели которых связаны с Россией, а их кабинеты расположены в маленьких помещениях, в большей степени в юго-восточной части страны, около больших логистических центров.

Одна из компаний, попавшая в фокус внимания, работает в районе Лаппеенранты. По таможенным данным, обнаружено, что она поставляла в Россию разнообразные продукты, такие как датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и компоненты для коробок передач автомобилей, пишет издание.

Подобные западные компоненты находились в уничтоженной в Украине российской технике, однако не все это подпадает под западные санкции.

Согласно расследованию, два клиента этой компании имеют связи с ФСБ, о чем указывают публичные данные о закупках у России. Одна из этих компаний-клиентов даже обнародовала на своем вебсайте благодарность ФСБ за эффективное сотрудничество.

Представители компании отказались комментировать эту информацию во время общения с журналистами.

Схемы снабжения

Также выявлены случаи экспорта в Россию разнообразного оптического и электронного оборудования – будь то непосредственно или через финскую компанию, выступавшую посредником в цепочке поставок, с помощью которого оборудование попало к российскому покупателю.

В частности, есть случаи поставки такого оборудования в Узбекистан, который считается одним из путей продаж подсанкционных товаров в Россию.

Неизвестно, какая доля такого чувствительного оборудования, экспортируемая благодаря этим компаниям, наконец-то оказалась в российской военной технике. Впрочем, согласно данным расследования следует, что по меньшей мере девять российских клиентов данных финских компаний имеют связи либо с ФСБ, либо с российским оборонно-промышленным комплексом.

Еще в одном случае финская компания экспортировала в Россию металлообрабатывающее оборудование, а о ее российском партнере нашли информацию, что среди клиентов – в том числе предприятие ОПК, занимающееся производством разведывательных летательных аппаратов и бомбардировщиков.

В компаниях, к которым обращались за комментарием, не согласились общаться открыто. Несколько представителей фирм согласились говорить не под запись и в этих комментариях отрицали, что нарушают санкции. Они утверждали, что не располагают информацией о том, что их продукция оказывается в российском ОПК.

Фигуранты уголовных дел

Журналистам также удалось выяснить, что, по крайней мере, четыре фирмы, на которые обратили внимание в расследовании, уже фигурируют в уголовных производствах.

Две такие компании осенью 2023 года попали под санкции США из-за того, что экспортируемые компоненты находили в российских беспилотниках.

Что касается одной из компаний, то пишут, что ее владельцем является гражданин Франции – резидент Финляндии. По предварительным данным, он уже находится под арестом по подозрению в нарушении санкций.

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