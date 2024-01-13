Финляндия готова пересмотреть законодательство для усиления защиты границы с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия готова пересмотреть законодательство для усиления защиты границы с РФ

граница
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Источник:  Yle

Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с Россией в рамках закона. Впрочем, готово пересмотреть законодательство.

Финляндия готова пересмотреть законодательство для усиления защиты границы с РФ

Во время заседания Совета партийных делегатов Коалиционной партии в Хельсинки Орпо заявил, что на этой неделе восточную границу страны незаконно пересекли 20 человек. Он отметил, что ситуация обострилась.

В настоящее время граница закрыта, но влияние в виде незаконных связей продолжается. Правительство будет обеспечивать безопасность границы в любых обстоятельствах, — отметил премьер.

По его словам, правительство готово к тому, что Россия продолжит попытки влиять на ситуацию, в связи с чем Финляндия при необходимости примет дополнительные меры для безопасности.

Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках закона, но мы также готовы пересмотреть сложившееся законодательство, — подчеркнул премьер и добавил, что сейчас ситуация с безопасностью на границе хорошая.

Он отметил, что на границе есть физический контроль, а в критических точках построен забор. В частности, весной будет установлено еще больше заборов.

Закрытие границы Финляндии из РФ

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить его закрытие.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

11 января стало известно, что правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.

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