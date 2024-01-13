Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с Россией в рамках закона. Впрочем, готово пересмотреть законодательство.
Финляндия готова пересмотреть законодательство для усиления защиты границы с РФ
Во время заседания Совета партийных делегатов Коалиционной партии в Хельсинки Орпо заявил, что на этой неделе восточную границу страны незаконно пересекли 20 человек. Он отметил, что ситуация обострилась.
По его словам, правительство готово к тому, что Россия продолжит попытки влиять на ситуацию, в связи с чем Финляндия при необходимости примет дополнительные меры для безопасности.
Он отметил, что на границе есть физический контроль, а в критических точках построен забор. В частности, весной будет установлено еще больше заборов.
Закрытие границы Финляндии из РФ
30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.
Как отмечал ранее Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить его закрытие.
13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.
11 января стало известно, что правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-