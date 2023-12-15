Финляндия будет расследовать военные преступления российского неонациста Петровского

Финляндия будет расследовать преступления Петровского

Yle отмечает, что предварительное расследование ведется в Финляндии, поскольку ранее суд отказался экстрадировать Петровского в Украину.

По данным прокуратуры, дела касаются действий против раненых или пленных украинских военных, имевших место до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Финляндия имеет право расследовать вероятные военные преступления в Украине, поскольку речь идет о так называемом международном преступлении.

Согласно Уголовному кодексу Финляндии, международное преступление - это преступление, наказание за которое основывается на международном соглашении, которое является обязательным для Финляндии. В этом случае, вне зависимости от места действия, к нему применяется финское право.

Что известно о деле Яна Петровского

В Украине Яна Петровского подозревают в участии в террористических преступлениях в рядах «Русича» в 2014-2015 годах в Донецкой и Луганской областях. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Петровский был арестован в июле в аэропорту Хельсинки-Вантаа по подозрению в участии в деятельности террористической группы и поддержке деятельности террористической группы.

8 декабря Верховный суд Финляндии освободил Петровского, решив, что Финляндия не может передать его Украине, поскольку его могут поместить в тюрьму, условия которой не отвечают требованиям гуманного отношения Европейской конвенции по правам человека.

В тот же день пограничная служба немедленно снова заключила его под стражу в соответствии с Законом об иностранцах. Он находится в санкционном списке ЕС и ему запрещен въезд в Финляндию.

Однако, по словам его адвоката, у него есть действительное разрешение на проживание в Финляндии, потому что в стране учится его жена.