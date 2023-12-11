Суд в Финляндии оставил российского неонациста Петровского под арестом

Окружной суд Хельсинки оставил под стражей одного из лидеров российской группировки "Русич" Яна Петровского (Воислава Тордена), подозреваемого в терроризме.

Неонациста Яна Петровского оставили под стражей в Финляндии

По информации Yle, суд проходил в закрытом режиме, а личность задержанного не разглашали. Однако изданию стало известно, что речь идет именно о Петровском.

Пограничная служба Финляндии потребовала продления содержания мужчины под стражей.

Напомним, что 8 декабря Верховный суд Финляндии уволил Петровского, решив, что Финляндия не может передать его Украине для суда из-за плохих условий заключения в стране.

По мнению суда, в Украине Петровского могут поместить в тюрьму, условия которой не отвечают требованиям гуманного отношения Европейской конвенции по правам человека.

Однако пограничная служба немедленно снова взяла мужчину под стражу в соответствии с Законом об иностранцах.

В чем подозревают Яна Петровского в Украине

В Украине Яна Петровского подозревают в участии в террористических преступлениях в рядах «Русича» в 2014—2015 годах в Донецкой и Луганской областях. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Петровский был арестован в июле в аэропорту Хельсинки-Вантаа по подозрению в участии в деятельности террористической группы и поддержке деятельности террористической группы.

Он находится в санкционном списке ЕС и ему запрещен въезд в Финляндию.

Однако, по словам его адвоката, у него есть действительное разрешение на проживание в Финляндии, потому что в стране учится его жена.