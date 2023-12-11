Суд у Фінляндії залишив російського неонациста Петровського під арештом

Окружний суд Гельсінкі залишив під вартою одного з лідерів російського угруповання «Русич» Яна Петровського (Воїслава Тордена), підозрюваного в тероризмі.

Неонациста Яна Петровського залишили під вартою у Фінляндії

За інформацією Yle, суд проходив у закритому режимі, а особу затриманого не розголошували. Проте виданню стало відомо, що йдеться саме про Петровського.

Прикордонна служба Фінляндії вимагала продовження тримання чоловіка під вартою.

Нагадаємо, що 8 грудня Верховний суд Фінляндії звільнив Петровського, вирішивши, що Фінляндія не може передати його Україні для суду через погані умови ув'язнення в країні.

На думку суду, в Україні Петровського можуть помістити у в'язницю, умови якої не відповідають вимогам гуманного ставлення Європейської конвенції з прав людини.

Проте прикордонна служба негайно знову взяла чоловіка під варту відповідно до Закону про іноземців.

У чому підозрюють Яна Петровського в Україні

В Україні Яна Петровського підозрюють в участі у терористичних злочинах у лавах «Русича» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Петровського заарештували в липні в аеропорту Гельсінкі-Вантаа за підозрою в участі в діяльності терористичної групи та підтримці діяльності терористичної групи.

Він перебуває в санкційному списку ЄС і йому заборонений в'їзд до Фінляндії.

Однак, за словами його адвоката, він має дійсний дозвіл на проживання у Фінляндії, тому що у країні навчається його дружина.