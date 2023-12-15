Фінляндія буде розслідувати воєнні злочини російського неонациста Петровського

Фінляндія розслідуватиме злочини Петровського

Yle зазначає, що попереднє є розслідування ведеться у Фінляндії, оскільки раніше суд відмовився екстрадувати Петровського в Україну.

За даними прокуратури, справи стосуються дій проти поранених або полонених українських військових, що мали місце до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Фінляндія має право розслідувати ймовірні воєнні злочини в Україні, оскільки йдеться про так званий міжнародний злочин.

Відповідно до Кримінального кодексу Фінляндії, міжнародний злочин - це злочин, покарання за який ґрунтується на міжнародній угоді, яка є обов'язковою для Фінляндії. У цьому випадку, незалежно від місця дії, до нього застосовується фінське право.

Що відомо про справу Яна Петровського

В Україні Яна Петровського підозрюють в участі у терористичних злочинах у лавах «Русича» у 2014-2015 роках на Донеччині та Луганщині. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Петровського заарештували в липні в аеропорту Гельсінкі-Вантаа за підозрою в участі в діяльності терористичної групи та підтримці діяльності терористичної групи.

8 грудня Верховний суд Фінляндії звільнив Петровського, вирішивши, що Фінляндія не може передати його Україні оскільки його можуть помістити у в'язницю, умови якої не відповідають вимогам гуманного ставлення Європейської конвенції з прав людини.

У той же день прикордонна служба негайно знову взяла його під варту відповідно до Закону про іноземців. Він перебуває в санкційному списку ЄС і йому заборонений в'їзд до Фінляндії.

Однак, за словами його адвоката, він має дійсний дозвіл на проживання у Фінляндії, тому що у країні навчається його дружина.