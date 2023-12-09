РФ вербует мигрантов на границе с Финляндией для участия в войне против Украины — ВВС

Кремль издал приказ вербовать иностранных мигрантов на границе с Финляндией для участия в преступной войне против Украины.

Что известно о попытках РФ вербовать мигрантов на границе с Финляндией для участия в войне против Украины

По информации издания, сейчас известно о нескольких случаях, когда иностранных мигрантов в спешке отправляли в военные лагеря вблизи границы с Украиной через несколько дней после их задержания из-за нарушения иммиграционного законодательства.

В материале издания отмечается, что россияне давно используют практику принуждения иностранных мигрантов в центрах предварительного заключения к подписанию контрактов с Минобороны РФ и участия в преступной войне против Украины.

Что известно о ситуации на границе РФ с Финляндией

Но количество таких случаев возросло, когда иностранные мигранты прибыли на границу России с Финляндией протяженностью 1340 км. В последнее время беспрецедентное количество мигрантов стало появляться на границе Финляндии и просить о предоставлении статуса беженца. Финская власть обвинила Россию в том, что она поощряет приток мигрантов и отказывается от обычной проверки виз для въезжающих в пограничную зону путешественников, - говорится в материале издания. Поделиться

Она особо отметила организованную раздачу велосипедов, большинство из которых были совершенно новыми, на которых мигранты преодолевали последний участок российской границы, обходя запрет России приближаться к пограничным пунктам пешком.