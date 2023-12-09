РФ вербует мигрантов на границе с Финляндией для участия в войне против Украины — ВВС

Кремль издал приказ вербовать иностранных мигрантов на границе с Финляндией для участия в преступной войне против Украины.
Что известно о попытках РФ вербовать мигрантов на границе с Финляндией для участия в войне против Украины
По информации издания, сейчас известно о нескольких случаях, когда иностранных мигрантов в спешке отправляли в военные лагеря вблизи границы с Украиной через несколько дней после их задержания из-за нарушения иммиграционного законодательства.
В материале издания отмечается, что россияне давно используют практику принуждения иностранных мигрантов в центрах предварительного заключения к подписанию контрактов с Минобороны РФ и участия в преступной войне против Украины.
Что известно о ситуации на границе РФ с Финляндией
Она особо отметила организованную раздачу велосипедов, большинство из которых были совершенно новыми, на которых мигранты преодолевали последний участок российской границы, обходя запрет России приближаться к пограничным пунктам пешком.
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