РФ вербує мігрантів на кордоні із Фінляндією для участі у війні проти України — ВВС

Кремль видав наказ вербувати іноземних мігрантів на кордоні із Фінляндією для участі у злочинній війні проти України.

Що відомо про спроби РФ вербувати мігрантів на кордоні із Фінляндією для участі у війні проти України

За інформацією видання, наразі відомо про кілька випадків, коли іноземних мігрантів поспіхом відправляли до військових таборів поблизу кордону із Україною через кілька днів після їхнього затримання через порушення імміграційного законодавства.

У матеріалі видання зазначається, що росіяни вже давно використовують практику примусу іноземних мігрантів у центрах попереднього ув'язнення до підписання контрактів із Міноборони РФ та участі у злочинній війні проти України.

Що відомо про ситуацію на кордоні РФ із Фінляндією

Але кількість таких випадків зросла, коли іноземні мігранти прибули на кордон Росії з Фінляндією протяжністю 1 тис 340 км. Останнім часом безпрецедентна кількість мігрантів стала з'являтися на кордоні Фінляндії і просити про надання статусу біженця. Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона заохочує приплив мігрантів і відмовляється від звичайної перевірки віз для мандрівників, які в'їжджають у прикордонну зону, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Вона особливо відзначила організовану роздачу велосипедів, більшість з яких були абсолютно новими, на яких мігранти долали останню ділянку російського кордону, обходячи заборону Росії наближатися до прикордонних пунктів пішки.